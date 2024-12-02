Компанию, из-за которой произошел коммунальный потом в Челябинске, обязали выплатить бюджету сотни тысяч рублей

В Челябинске решили оштрафовать фирму, устроившую коммунальный потоп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания, спровоцировавшая серьезную коммунальную аварию на северо-западе Челябинска, будет оштрафована на несколько сотен тысяч рублей. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин.

Напомним, тогда на дорожное полотно хлынул поток канализационных отходов из-за отключения насосной станции. «Земляные работы на улице Академика Макеева компания вела без обязательного в таких случаях ордера. Экскаватор копал яму и повредил кабель, питающий канализационную насосную станцию», – рассказал чиновник.

За работы без ордера, за отсутствие ограждения и складирование грунта вне технической площадки ООО «Содействие» обязали заплатить в бюджет города 400 тысяч рублей.

Еще 220 тысяч компания должна заплатить МУП ПОВВ в качестве возмещения затрат.

Челябинск, Виктор Елисеев

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