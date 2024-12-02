В Магнитогорске задержали насильника, сбежавшего из Казахстана и Россию

Полицейские Магнитогорска помогли коллегам из Казахстана в задержании подозреваемого, находившегося в международном розыске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в конце ноября в УМВД России по Магнитогорску поступил запрос от коллег из департамента полиции Костанайской области.
Стражи порядка из Житикара и Житикаринского района просили оказать содействие в установлении местонахождения и задержании 57-летнего гражданина Казахстана, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Совершив преступление в начале ноября, казахстанец сразу же скрылся на территории Магнитогорска.
Южноуральские полицейские выяснили, что мужчина вместе с родственником арендовал квартиру, в которой и жил, до момента объявления его в международный розыск.
При силовой поддержке Росгвардии 57-летний подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности был задержан.
По ходатайству прокурора Орджоникидзевского района города Магнитогорска злоумышленник помещен под стражу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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