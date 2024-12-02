В Челябинской области беременная жена бойца СВО упала из окна во время ссоры с ним

В Челябинской области выясняют обстоятельства падения из окна участника СВО и его беременной супруги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в многоквартирном доме, расположенном в Нагайбакском районе.

В одной из квартир на третьем этаже здания жили южноуралец, отправившийся на СВО, и его супруга. Недавно муж вернулся из зоны специальной военной операции. Между супругами вспыхнула ссора.

Во время нее беременная женщина оказалась на подоконнике. Не удержавшись, она упала вниз.

Муж пытался удержать супругу от падения, но рухнул вслед за нею.

Женщина умерла в больнице. Ее супруг находится в настоящее время в медицинском учреждении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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