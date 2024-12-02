Руководитель Госжилинспекции Челябинской области ушла в отставку

Рашида Ковалева покинула пост начальника южноуральской Госжилинспекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об увольнении Рашиды Ковалевой с ее должности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Ковалеву Рашиду Рашитовну от замещаемой должности исполняющего обязанности начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 2 декабря 2024 года по инициативе гражданского служащего», – говорится в постановлении.

Напомним, о грядущем увольнении г-жи Ковалевой глава региона заявил на минувшей неделе на совещании с главами муниципалитетов и коммунальных организаций после разгромной критики, прозвучавшей из уст Генерального прокурора России Игоря Краснова, побывавшего в Челябинске 27 ноября.

Рашида Ковалева родилась в 1976 году в Челябинске. В 1998 году окончила Челябинский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в сфере ЖКХ Челябинска в 1999 году. С 2006 по 2018 год работала в управлении ЖКХ администрации Челябинска в должности главного специалиста, заместителя начальника отдела, начальника отдела правового обеспечения и реформирования ЖКХ.

С 2018 по 2021год – начальник контрольно-правового управления министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

В октябре 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил ее на должность начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

После выборов губернатора в сентябре текущего года сложила свои полномочия и сразу же была назначена и.о. руководителя Госжилинспекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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