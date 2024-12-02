Лидерство «Трактора» на Востоке становится шатким

Челябинский «Трактор» в Уфе уступает «Салавату Юлаеву» – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался чередой ошибок хозяев, но челябинцы не торопились воспользоваться ими.

Зато уфимцы быстро выровняли свою игру и уже на 6-й минуте открыли счет. Атака хозяев началась перехватом неточной передачи Владимира Ткачева. Уфимцы ворвались в зону «Трактора», Александр Комаров бросил с вершины правого круга вбрасывания, на пятаке шайба угодила во Владислава Ефремова, и тот отправил ее в угол ворот – 1:0, «Салават Юлаев» открывает счет.

На 11-й минуте защитник уфимского клуба Михаил Науменков получает шайбу в средней зоне, проходит в зону челябинцев и щелчком отправляет шайбу в ближний угол ворот, Сергей Мыльников явно оказался не готов к такому развитию событий – 2:0.

После этого Мыльникова в воротах «черно-белых» сменяет Зак Фукале.

А на 18-й минуте гости сокращают отставание. Максим Шабанов вытаскивает шайбу из сутолоки на пятаке уфимцев, отдает ее Александру Кадейкину, а тот – Никите Тертышному, и нападающий «Трактора» бьет в оставшийся открытым угол ворот – 1:2.

Второй период проходит в упорной борьбе. Зак Фукале уверенно защищает ворота челябинцев, но и хоккеисты «Трактора» не могут забить. Зато на 39-й минуте хозяева реализуют численное преимущество – Джош Ливо увеличивает отрыв – 3:1.

В третьей двадцатиминутке не клеится игра у «черно-белых». Зато салаватовцам в очередной раз удается одиночный проход. На 51-й минуте матча в атаку бросается Шелдон Ремпал, проходит по правому борту и ловит Зака Фукале на противоходе – 4:1.

«Трактор» терпит поражение от своего ближайшего преследователя, и, хотя челябинцы сохраняют первую строчку в таблице Восточной конференции, от «Салавата Юлаева» их отделяет всего два очка, при двух играх в запасе у уфимцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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