3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

03.12.2024, вторник
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09:40 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню, посвященной Дню Неизвестного Солдата (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»)
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11:00 Челябинск – Конференция «Навык успешного предпринимателя» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, этаж 1)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Исторический лекторий «Патриот» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная изменениям в налоговое законодательство в 2025 году (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63)
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13:00 Челябинск – Тематический час «Его звание – солдат!» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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14:00 Челябинск – Мероприятие «Великая дата нашей славной истории» в рамках Торжественной церемонии закрытия регионального этапа Всероссийской акции «Вахта памяти – 2024» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Настольные битвы: играем в «Сов падение» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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