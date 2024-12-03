3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

03.12.2024, вторник

09:40 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню, посвященной Дню Неизвестного Солдата (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»)

11:00 Челябинск – Конференция «Навык успешного предпринимателя» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, этаж 1)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Исторический лекторий «Патриот» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная изменениям в налоговое законодательство в 2025 году (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63)

13:00 Челябинск – Тематический час «Его звание – солдат!» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

14:00 Челябинск – Мероприятие «Великая дата нашей славной истории» в рамках Торжественной церемонии закрытия регионального этапа Всероссийской акции «Вахта памяти – 2024» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Настольные битвы: играем в «Сов падение» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

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