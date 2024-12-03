Дело о многомиллионных «дорожных взятках» направлено в суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовные дела о взяточничестве в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия, с августа 2021 года по июнь 2023 года директор ООО «УралДорСтрой» передал главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» деньги, вещи и оказал услуги на общую сумму более 8 млн рублей.

За это сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» подписывал акты выполненных дорожных работ по государственным контрактам без учета их качества и способствовал ускоренной оплате.

А на полученные в виде взятки деньги он купил автомобиль «Тойота Камри», который оформил, как имущество фирмы своего знакомого, но пользовался этой машиной лично.

«В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 40 млн рублей наложен арест. С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве», – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В отношении директора ООО «УралДорСтрой» утверждено обвинительное заключения по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), в отношении сотрудника ОГКУ «Челябинскавтодор» – по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).

Уголовные дела направлены в Центральный районный суд Челябинск для рассмотрения по существу.

Челябинск, Павел Зварзин

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