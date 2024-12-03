В Челябинской области сотрудницу предприятия будут судить за контрабанду нефтепродуктов

Уральские таможенники выявили схему незаконного экспорта нефтепродуктов стоимостью более 12,5 миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской таможни, перед Карталинским городским судом предстанет жительница Свердловской области, в течение трех лет занимавшаяся контрабандой нефтепродуктов.
Зная необходимый порядок таможенного оформления продуктов нефтепереработки, злоумышленница организовала их вывоз под видом иных товаров в обход установленной таможенной процедуры. Это сокращало сроки поставки и увеличивало прибыль компании, в которой она работала. Декларации на груз свердловчанка в таможню не представила ни разу.
За три года она организовала вывоз почти 100 тонн нефтепродуктов стоимостью более 12,5 миллионов рублей.
Уральской оперативной таможней по данному факту в отношении менеджера коммерческой организации возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров. Материалы переданы в Карталинский городской суд. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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