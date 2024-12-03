Олимпийские медалисты по плаванию едут на турнир на Челябинск. Гостями

Олимпийские призеры станут почетными гостями на соревнованиях по плаванию «Юность России» в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области, турнир «Юность России» пройдет с 4 по 6 декабря в челябинском бассейне «Строитель». В соревнованиях выступят порядка 700 спортсменов из 60 регионов нашей страны.
Посетят турнир и поддержат юных пловцов легендарные спортсмены – многократный олимпийский чемпион Александр Попов и серебряный призер олимпийских игр Евгений Коротышкин.
Согласно программе, открытие соревнований состоится 4 декабря в 9:45. В 10:00 начнутся заплывы. 5-6 декабря программа соревнований продолжится, старт заплывов ежедневно в 10:00. Всего на турнире разыграют 33 комплекта наград в личных видах программы и эстафетах.
Почетные гости посетят новый спортивный комплекс с бассейном школы олимпийского резерва «Рифей» и проведут автограф-сессии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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