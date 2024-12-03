Второй месяц кормят завтраками: в Копейске не могут запустить транспортную карту с «пересадочным талоном»

Пассажиры копейских автобусов второй месяц ждут, когда смогут воспользоваться транспортной картой как электронным кошельком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расширение возможностей оплаты проезда в общественном транспорте в мэрии Копейска анонсировали еще в начале октября. Эта новость должна была, некоторым образом, смягчить другую – о повышении стоимости проезда с 15 октября.

«На городских маршрутах Копейска впервые вводится применение транспортных карт со стоимостью проезда в размере 34 рубля и возможностью бесплатной пересадки в течении 60 минут на другие маршруты города», – говорится в сообщении от 8 октября текущего года, опубликованном на официальном сайте администрации города.

Стоит отметить, что в публикации благоразумно не стали указывать, когда именно начнут действовать такие карты. Кстати, действительно необходимые горожанам. Ведь с начала 2024 года в Копейске отменили все маршруты, действовавшие по нерегулируемому тарифу. Количество направлений существенно сократилось, а необходимость пересаживаться с одного маршрута на другой, чтобы добраться до необходимого адреса, значительно выросла.

При этом платить за и без того сомнительное удовольствие «прыгать» с маршрута на маршрут копейчане до сих пор должны полным рублем – оплачивая каждую такую поездку по максимальному тарифу. Например, возможность попасть из копейского поселка Старокамышинск на проспект Славы в центре Копейска обойдется пассажирам в 74 (37+37) рубля при оплате банковской картой и 86 (43+43) рублей при оплате наличкой. Из трех маршрутов, проходящих через поселок, на одну из главных улиц Копейска не заезжает ни один.

Альтернатива значительным тратам все это время была одна – купить проездной билет. Но далеко не всякому горожанину она может подойти. А привычного для жителей Челябинска единого проездного билета, позволяющего экономить на оплате «пересадок», в городе – спутнике областного центра так и не появилось – возможно, в курирующем транспортную реформу в Челябинской агломерации региональном миндортрансе о нем попросту забыли.

Поэтому известие о том, что такая возможность все-таки появится, не могло не обрадовать горожан.

Но радость быстро сменилась разочарованием. Узнавать о приобретении новых транспортных карт южноуральцы начали сразу после публикации новости. Но на автовокзале, где и продают проездные и льготные транспортные карты, их разочаровали, заявив, что как электронный кошелек новые карты пока не работают – только как месячный проездной. Новый формат со ссылкой на разработчиков (оплата за проезд в Копейске проходит через систему «Сбертройка») обещали запустить в конце октября – начале ноября.

И 5 ноября в паблике МУП КПА (обслуживает большую часть внутригородских маршрутов) появилась долгожданная новость о продаже транспортных карт. В прикрепленной к публикации инфографике, помимо льготных и месячного проездного билетов, был указан и электронный кошелек. Купить его можно за 100 рублей, пополнить на любую сумму от 1 от 5000 рублей, говорится в тексте. И оплачивать из расчета 34 рубля за поездку с бесплатными пересадками в течение 60 минут.

Но уже 6 ноября соцсети заполонили жалобы копейчан, заявлявших: карта как электронный кошелек не работает. Проблема эта не решена до сих пор.

Во всяком случае, сегодня, 3 декабря, в пункте продажи транспортных карт пассажирам заявляют: транспортная карта все еще не может работать как электронный кошелек, только как месячный проездной. По словам сотрудников МУП КПА, теперь в «Сбертройке» обещают расширить возможность использования карт к 12 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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