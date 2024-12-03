«Вы че, гоните???» Челябинцев снова возмутила система продажи билетов ХК «Трактор»

Новая система продажи билетов на домашние матчи не спасла челябинский клуб от претензий болельщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу после старта продаж билетов через официальный сайт ХК «Трактор» интернет-страница клуба зависла. Об этом горожане рассказали в комментариях на официальном телеграм-канале команды.

Напомним, в минувшие выходные хоккейный клуб «Трактор» презентовал новую систему продажи билетов, с помощью которой попытается решить давно назревшую проблему спекулянтов. Схему обещали апробировать на матче с ХК «Автомобилист», намеченном на 5 декабря.

«Реализация билетов на домашние матчи будет происходить двумя способами. Онлайн: на официальном сайте клуба через личный кабинет, где необходимо зарегистрироваться заранее – до 2 декабря до 15:00. Покупка билетов будет доступна только зарегистрированным пользователям, – сообщили в ХК «Трактор». – Виджет покупки билетов будет запаролен. Необходимо использовать свой ID в личном кабинете в качестве пароля. Найти свой ID можно в личном кабинете в пуш-уведомлении при входе на сайт, рядом со своим именем в профиле или в верхней строчке при покупке билетов».

В кассах ледовой арены «Трактор» приобрести билеты смогут только льготники – их перечень не изменился.

Таким образом, из схемы продажи полностью убрали сторонние площадки (ранее билеты можно было купить онлайн через «Яндекс.Афишу»).

Продажа билетов на игру официально стартовала сегодня, 3 декабря, в 10:00. Сразу после этого сайт клуба «лег». А в 10:05 система начала стабильно выдавать информацию о том, что все билеты проданы (первые «счастливчики» сообщили об этом в 10:03).

Кому-то из болельщиков все-таки повезло разжиться «проходками». Впрочем, их ждал еще один сюрприз – ощутимый рост стоимости билетов. Цена на ближайший матч начиналась от 900 рублей. Большая часть «проходок» стоила 1520-1560 рублей за штуку. Наиболее дорогие предлагали за 3700 рублей.

Подобная «ценовая политика» ошеломила челябинцев. «Вы че, гоните??? Перекупы напрямую через сайт стали продавать???» – не сдержалась одна из болельщиц. Другие любители хоккея согласились с девушкой, отмечая, что похожие цены были в прошлом году на матчи серии плей-офф – а нынче только середина «регулярки», да и «Трактор» в последнее время любителей хоккея не слишком радует. А кое-кто даже заявил, что при таких ценах матчи лучше посмотреть по телевизору.

Отметим также, что продажа билетов через личную страницу, вероятно, не защитила новую систему от внимания перекупщиков. Установлены ли какие-либо количественные ограничения при покупке через ID, неизвестно – получить комментарий по этому поводу у пресс-службы ХК «Трактор» не удалось. Но по признанию самих челябинцев, купить, по крайней мере, 5 билетов с одной страницы возможность точно была.

Челябинск, Виктор Елисеев

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