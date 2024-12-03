В Златоусте почти четыре десятка домов остались без отопления

С утра в Златоусте без отопления остаются 37 многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Златоуста, отопление было отключено сегодня, 3 декабря, в 05:00 в части района машиностроительного завода.

Без ресурса оказались 37 многоквартирных домов в нижней зоне. Около 13:00 установлено предположительное место утечки. На объекте работает спецтехника. На место выехали сотрудники территориального отдела и управления муниципальной милиции администрации, которые осуществляют системный мониторинг хода работ.

Между тем, по словам жителей Златоуста, это далеко не первая авария на тепловых сетях в этом районе. «С ноября месяца у нас, в районе машиностроительного завода произошла 21 авария! – пишут возмущенные горожане в паблике «Текслер, помоги». – Почему вы, как губернатор, не можете повлиять на наших чиновников? Когда эти чиновники, наконец-то, вступят в федеральную программу, чтобы поменять трубы?! Председатель собрания депутатов еще в 2016 году говорил, что будем вступать в федеральную программу, чтобы поменять трубы! И что изменилось с 2016 года? Ни-че-го!!! Когда это все закончится?! У нас в районе машиностроительного завода износ сетей составляет 98%. Бедные слесаря, они уже не знают, как чинить это гнилье! Чепики не помогают! Хомуты тоже ненадолго! Эту гниль тронь, а она дальше сыпется! До каких пор это будет продолжаться?! Почти весь район машиностроительного завода перекопан! Перекрывается движение!"

Отчаявшись ждать помощи от местных и региональных властей, автор поста намерен обратиться в Генеральную прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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