В Челябинске задержали пассажира, домогавшегося к детям в маршрутке

Челябинца подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Советский» в Челябинске обратились родители школьников.

По словам обеспокоенных горожан, их дети рассказали, что в маршрутном такси у них на глазах неизвестный мужчина совершал развратные действия.

Сотрудники полиции, опросив свидетелей и очевидцев, задержали 54-летнего челябинца.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Задержанный в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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