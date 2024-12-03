Алексей Лошкин назначен вице-губернатором Челябинской области

Глава Челябинска получил еще одну должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Челябинска Алексей Лошкин назначен заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах. Соответствующее постановление подписал сегодня, 3 декабря, глава Южного Урала Алексей Текслер.

Новое назначение г-на Лошкина – достаточно рутинная процедура. Мэров Челябинска и Магнитогорска традиционно назначают вице-губернаторами на общественных началах.

Напомним, конкурс на замещение должности главы Челябинска был объявлен 1 октября, после того как прежний мэр Наталья Котова ушла в отставку в связи с переходом в Совет Федерации. 19 ноября депутаты городской думы большинством голосов утвердили Алексея Лошкина руководителем муниципалитета.

Алексей Лошкин родился в 1978 году. В 2000 году окончил Челябинский юридический институт по специализации «юриспруденция», квалификация «юрист». В 2000-2005 годах проходил обучение в аспирантуре Челябинского государственного университета по заочной форме, специализация «уголовное право и криминология, уголовно-процессуальное право». Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих». В январе 2018 года окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «экономика», квалификация магистр.

С августа 1996 года по март 2011 года работал в Главном управлении внутренних дел Челябинской области. С 2009 по 2011 год – начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Челябинской области.

В марте 2011 года назначен на должность начальника Главного экспертного управления Челябинской области. С июня 2013 года по декабрь 2015 года возглавлял Главное контрольное управление Челябинской области.

С декабря 2015 года по декабрь 2016 года руководил Челябинским региональным исполнительным комитетом Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В декабре 2016 года возглавил Контрольно-счетную палату Челябинской области.

22 октября текущего года назначен заместителем главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам, в тот же день стал временно исполняющим полномочия мэра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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