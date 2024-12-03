Движение в Центральном районе Челябинска частично закроют

Движение по улице Татьяничевой в Челябинске будет частично закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи со строительством сетей водоотведения.

«С 4 по 8 декабря будет закрыто движение транспорта по улице Татьяничевой в районе дома №13 по улице Витебской», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и планировать маршрут заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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