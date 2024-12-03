Утвержден новый состав правительства Челябинской области

Губернатор утвердил состав правительства Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал сегодня, 3 декабря, глава Южного Урала Алексей Текслер.

Председателем правительства будет сам губернатор.

Первыми заместителями губернатора утверждены Иван Куцевляк, Виктор Мамин и Станислав Мошаров.

Вице-губернаторами назначены Роман Воллерт, Вадим Евдокимов, Алексей Кобылин (также он сохранит кресло министра сельского хозяйства области), Александр Козлов, Татьяна Кучиц, Александр Лазарев, Андрей Фалейчик и Алексей Фартыгин.

Заместителями председателя правительства Челябинской области стали Антон Артемов, Сергей Зюсь, Андрей Коляда, Юрий Кузнецов и Маргарита Павлова.

Министерство имущества возглавил Эльдар Белоусов.

Пост министра культуры сохранил за собой Алексей Бетехтин.

Во главе министерства социальных отношений встала Наталья Лугачева (в прежнем составе правительства – министр экономического развития).

Министром общественной безопасности стал Александр Гриб (экс-министр спорта региона).

Антон Дрыга возглавил министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Виталий Литке – министр образования и науки региона.

Министерство экологии возглавил Игорь Гилев.

Алексей Нечаев остается министром дорожного хозяйства и транспорта.

Андрей Пшеницын продолжает пока возглавлять региональный минфин.

Михаил Кнауб возглавляет министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

Татьяна Колчинская продолжит руководить министерством здравоохранения Челябинской области.

Игорь Фетисов назначен министром информационных технологий, связи и цифрового развития региона.

Юлий Элбакидзе продолжает возглавлять министерство строительства и инфраструктуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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