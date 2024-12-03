Из Челябинска в Москву отправят двухэтажные поезда

Между Челябинском и Москвой начнет курсировать двухэтажный поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, состав поезда № 391/392 сообщением Челябинск – Москва будет заменен на двухэтажные вагоны. В таком исполнении он будет курсировать ежедневно уже со следующей недели.

В первый рейс состав отправится из Челябинска 13 декабря в 13:30, из Москвы – 15 декабря в 12:52 по местному времени. Жители Челябинска и Челябинской области смогут доехать до Миасса, Златоуста, Уфы, Бугульмы, Димитровграда, Ульяновска, Инзы, Рузаевки, Потьмы, Рязани, Москвы и других городов, предусмотренных маршрутом следования поезда.

В купейных вагонах в двухэтажном исполнении одновременно в поездку могут отправиться 410 пассажиров, что более чем на треть превышает возможности одноэтажного подвижного состава.

«Новые вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров», – уточнили представители городских властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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