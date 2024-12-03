В период распродаж южноуральцы закупались прямо в разгар рабочего дня

Ноябрь славится своими распродажами, и «Чёрная пятница» – один из самых оживлённых периодов для шопоголиков и искателей выгодных предложений, который длится до двух недель. Несмотря на то, что большинство россиян предпочли делать покупки в четверг, на Южном Урале самым активным днём в интернет-магазине МегаФона стала пятница.

В дни проведения «Чёрной пятницы» челябинцы уделили шопингу существенно больше времени, чем обычно. Наиболее активным днём недели стала пятница – 24% всех покупок за время акции совершали именно в этот день. Следующими по популярности стали среда и вторник, на которые пришлось 18% и 16% приобретений соответственно.

Примечательно, что южноуральцы уделяли максимум внимания распродажам в разгар рабочего дня. Число заказов кратно возрастало после 10:00, а пик покупательской активности пришёлся на период с 11 часов утра до полудня. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к восьми часам вечера.

Кроме традиционных смартфонов и наушников, в топ-3 покупок в интернет-магазине МегаФона по числу продаж попали средства для защиты и ухода – в частности, стёкла и плёнки для экранов смартфонов. Самыми популярными брендами гаджетов, которые выбирали челябинцы в дни «Черной пятницы», стали Realme, Xiaomi и Apple.

В целом по России результаты «Черной пятницы» оказались выше, нежели итоги распродажи «11.11». Уже в первую неделю «Чёрной пятницы» продажи смартфонов превысили недельный результат распродажи «11.11» на 17%, умных часов – в 6 раз, а наушников – в 5 раз.

««Чёрная пятница» – отличный момент для наших клиентов купить товары со скидкой. Для нас же это уникальная возможность для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год, чтобы наше предложение наиболее полно соответствовало потребностям наших покупателей», – говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Челябинск, Павел Зварзин

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