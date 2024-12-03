Директора одной из управляющих компаний Челябинска обвинили с особо крупном хищении

Сотрудники УЭБиПК областного ГУ МВД раскрыли хищения денежных средств в особо крупном размере директором управляющей компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, факты причастности директора одной из УК Калининского района к хищению свыше 14 миллионов рублей в период с начала 2022 года по март 2023 года были задокументированы оперуполномоченными УЭБиПК областного полицейского главка в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Установлено, что фигурантка, вступив в сговор с группой лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, путем мошеннических действий похитила вверенные ей денежные средства на указанную сумму под видом оплаты за фиктивную организацию собраний собственников жилья. В дальнейшем похищенными денежными средствами директор управляющей компании распорядилась в личных целях.

По трем выявленным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и еще по одному эпизоду – частью 3 статьи 159 УК РФ, производство по уголовному делу в настоящее время окончено. Обвинение утверждено. Дело направлено в суд Калининского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube