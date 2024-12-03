На северо-западе Челябинска прогремели несколько взрывов

В ЖК «Александровский» на северо-западе Челябинска прозвучали несколько взрывов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», камера домофона на подъезде одного из домов ЖК зафиксировала яркую вспышку, а через секунду раздался громкий звук, похожий на взрыв. Это произошло примерно в 21:20 по местному времени. Примерно через двадцать минут прогремели еще два похожих звука. Кстати, судя по видео, все это происходило не в комплексе, а где-то гораздо дальше, так вспышки фиксировались в небе над домами.

Тем не менее, полиция выехала в ЖК «Александровский» проверить, что происходит.

«На место для установления обстоятельств и детальной картины направлены сотрудники полиции ОП «Курчатовский» УМВД России по Челябинску», – сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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