«Магнитка» отыгрывается с 0:2 и берет два очка в Нижнем Новгороде

Магнитогорский «Металлург» в Нижнем Новгороде вырывает победу у «Торпедо» – 5:3.

Как сообщили РИА «Новый День», с первых минут матча торпедовцы бросились в атаку. А вот у магнитогорцев в первом периоде игра не слишком получалась.

На 14-й минуте встречи хозяева организовали очередную атаку. После острого момента нижегородцы потеряли шайбу, а магнитогорцы едва не ринулись вперед. Но торпедовцы вновь завладели шайбой, Дмитрий Кагарлицкий скинул ее налево Сергею Гончаруку, и тот с острого угла открывает счет – 1:0.

В первой половине второго периода хозяева продолжали владеть инициативой, хотя и не так явно. И все-таки следующую шайбу забросили именно хоккеисты «Торпедо». На 30-й минуте матча Сергей Гончарук пытался отдать пас из-за ворот «Магнитки», но не слишком удачно. Однако Дмитрий Кагарлицкий вовремя подхватил шайбу и отправил ее на пятак, а Михаил Абрамов с наката забросил ее в створ – 2:0.

Вторая пропущенная шайба как будто разбудила магнитогорцев. Помогло этому и двойное увольнение в составе хозяев на 35-й минуте встречи. Гости быстро сориентировались, и выиграв вбрасывание в зоне «Торпедо», сократили отставание – 2:1, гол записывает на свой счет Робин Пресс.

Вдохновленные первым успехом, южноуральцы продолжают атаковать. И четыре минуты спустя Никита Михайлис простреливает от лицевого бортика в центр, и подоспевший Денис Зернов в одно касание мощным броском отправляет шайбу в верхний угол нижегородцев – 2:2, и в третьем периоде клубам приходится начинать все с начала.

Но игра идет уже на равных. На 50-й минуте Сергей Гончарук отправляет шайбу от лицевого бортика на пятак «Магнитки». Михаил Абрамов сначала попадает во вратаря, но шайба вновь отскакивает к нему, и вторым ударом он отправляет ее в угол ворот «Металлурга» – 3:2.

Однако магнитогорцы уже не отстают. На 52-й минуте Данила Паливко бьет по воротам от синей линии, а Александр Петунин перекрывает обзор голкиперу и слегка подправляет шайбу – 3:3. Южноуральцы продолжают атаковать, и на 55-й минуте Данила Юров впервые выводит гостей вперед – 4:3.

В конце третьего периода «Торпедо» не остается ничего, кроме как снять вратаря в пользу шестого полевого игрока. И на 60-й минуте Владислав Еременко пробивает игроков нижегородского клуба, пытающихся хоть как-то закрыть пустые ворота от удара соперников – 5:3, блестящая победа магнитогорцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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