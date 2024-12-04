4 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

04.12.2024, среда

09:45 Челябинск – Начало соревнований по плаванию «Юность России» (бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)

12:00 Челябинск – Встреча в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская: «Рождественские звезды» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в) (по записи)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:30 Челябинск – Игровая программа «В дружбе с природой» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

16:00 Челябинск – Встреча с женами участников специальной военной операции «По зову сЕРдца» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

16:00 Челябинск – Награждение победительниц фотоконкурса для беременных «В ожидании чуда» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)

18:00 Челябинск – Встреча клуба «Литература без границ» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

19:30 Челябинск – Концерт «На стыке музык» в рамках проекта «Публичная среда» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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