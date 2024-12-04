В двух районах Челябинска отключили водоснабжение

В Советском и Ленинском районах Челябинска ограничили подачу воды из-за ремонтных работ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, в связи с плановыми работами на водоводе временно ограничено водоснабжение с 09:00 по адресам:
ул. Дзержинского 104, 104а, 104б, 104в, 104к1, 110, 110/1;
ул. Гагарина 26а, 28а, 28б, 30а, 30б;
ул. Коммунаров 34, 36;
ул. Агалакова 22а;
ул. Стрелковая 12, 37;
ул. Троицкий тракт 16а;
ул. Салтыкова (частный сектор);
ул. Междугородняя (частный сектор);
ул. Братская (частный сектор);
ул. Карпинского (частный сектор);
ул. Плужная (частный сектор).
Возобновить подачу воды планируют в 19:00.
Кроме того, из-за аварии на водоводе в районе улицы Гайдара временно ограничено водоснабжение по адресам:
ул. Гайдара;
ул. Короленко, 16;
ул. Дарвина, 2;
пер. 1-й Мебельный;
ул. Мебельная.
Бригада МУП «ПОВВ» приступила к работам. Жителям организован подвоз воды, с 08:00 по адресу Гайдара 13а.
Жителей просят отнестись с пониманием к возникшим трудностям.
Челябинск, Виктор Елисеев
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