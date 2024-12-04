В двух районах Челябинска отключили водоснабжение

В Советском и Ленинском районах Челябинска ограничили подачу воды из-за ремонтных работ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, в связи с плановыми работами на водоводе временно ограничено водоснабжение с 09:00 по адресам:

ул. Дзержинского 104, 104а, 104б, 104в, 104к1, 110, 110/1;

ул. Гагарина 26а, 28а, 28б, 30а, 30б;

ул. Коммунаров 34, 36;

ул. Агалакова 22а;

ул. Стрелковая 12, 37;

ул. Троицкий тракт 16а;

ул. Салтыкова (частный сектор);

ул. Междугородняя (частный сектор);

ул. Братская (частный сектор);

ул. Карпинского (частный сектор);

ул. Плужная (частный сектор).

Возобновить подачу воды планируют в 19:00.

Кроме того, из-за аварии на водоводе в районе улицы Гайдара временно ограничено водоснабжение по адресам:

ул. Гайдара;

ул. Короленко, 16;

ул. Дарвина, 2;

пер. 1-й Мебельный;

ул. Мебельная.

Бригада МУП «ПОВВ» приступила к работам. Жителям организован подвоз воды, с 08:00 по адресу Гайдара 13а.

Жителей просят отнестись с пониманием к возникшим трудностям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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