В челябинском поселке в кранах может появиться зеленая вода

В поселке АМЗ в Челябинске может измениться цвет водопроводной воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 5 по 10 декабря в Советском районе города МУП «ЧКТС» будет проводить проверку тепловых и внутридомовых сетей на наличие утечек с помощью органического красителя.

Испытания пройдут в поселке АМЗ и затронут жилой сектор, социальные и административные здания по следующим адресам:

ул. Горьковская, 6, 9, 11, 13;

ул. Днепропетровская, 2 , 4, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20;

ул. Калининградская, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 24а;

ул. Кузнецова, 2, 4, 5а, 7, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 37а, 37б;

ул. Обская, 2, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 32, 43, 43а, 43б;

ул. Н. Ковшовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13;

ул. Некрасовская, 17, 19, 27;

ул. Родькина, 19, 21;

ул. Толбухина, 6а, 10а;

ул. Чарчана, 10а, 20, 24;

ул. Шахтостроевская, 30;

ул. Ярославская, 2, 3, 9, 9а, 14, 16.

«Если вы увидели, что вода изменила окрас, обязательно сообщите об этом в управляющую и ресурсоснабжающую организацию. Заметив зеленые разливы на земле вне дома – возле магазина или школы, на теплотрассах города, сфотографируйте или запомните точный адрес места возможного повреждения», – обращаются к горожанам представители городских властей.

Телефон диспетчерской службы МУП «ЧКТС»: 7 (351) 723-01-87, 723-08-62. Фотографии можно направить на электронную почту: chkts@chkts.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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