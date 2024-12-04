Самолет из Челябинска в Норильск задерживается почти на шесть часов

Челябинцы не могут вылететь в Норильск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в аэропорту Челябинска задержан к вылету рейс №1279 по маршруту «Челябинск- Норильск» авиакомпании «Red Wings».

Самолет должен был вылететь сегодня, 4 декабря, в 07:05. Однако время отправления перенесли на 13:00.

Причина – неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения.

Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube