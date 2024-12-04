Южноуральцы не могут записаться в ГАИ через Госуслуги

В Челябинской области приостановили запись в Госавтоинспекцию через Госуслуги.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, причиной ограничений стал технический сбой во взаимодействии ведомственных информационных систем с порталом госуслуг.
«Запись и подача заявок в МРЭО ГАИ через единый портал госуслуг временно приостановлена. Получить госуслугу возможно лично в порядке электронной очереди», – уточнили представители ведомства.
Информацию об окончании работ по устранению технического сбоя и о возобновлении приема граждан через портал госуслуг в Госавтоинспекции обещают сообщить дополнительно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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