Южноуральцы не могут записаться в ГАИ через Госуслуги

В Челябинской области приостановили запись в Госавтоинспекцию через Госуслуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, причиной ограничений стал технический сбой во взаимодействии ведомственных информационных систем с порталом госуслуг.

«Запись и подача заявок в МРЭО ГАИ через единый портал госуслуг временно приостановлена. Получить госуслугу возможно лично в порядке электронной очереди», – уточнили представители ведомства.

Информацию об окончании работ по устранению технического сбоя и о возобновлении приема граждан через портал госуслуг в Госавтоинспекции обещают сообщить дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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