Магнитка вновь вошла в число лидеров корпоративной благотворительности

ММК вновь в лидерах корпоративной благотворительности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» подвела итоги XVII ежегодного всероссийского проекта «Лидеры корпоративной благотворительности – 2024».

Конкурс и рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности» – проект Форума Доноров, направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности и социальных инвестиций компаний.

Цель проекта – выявление лучших образцов социальных программ и распространение информации о корпоративной благотворительности и социальных инвестициях в бизнес-среде и в обществе в целом. Проект реализуется с 2008 года, в 2020 году он трансформировался в рейтинг, в котором компаниям присваиваются не места, а категории.

Как отмечают организаторы, участие в рейтинге указывает на «зрелость» компаний. К участию в проекте приглашаются компании (коммерческие организации), осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, с оборотом не менее 100 миллионов рублей в год.

В исследовании 2024 года приняли участие 48 компаний – на пять больше, чем в 2023 году. Среди них как новички, так и те, которые из года в год подтверждают свою приверженность системным социальным инвестициям.

В их числе Магнитогорский металлургический комбинат, который в рейтинге «Лидеры корпоративной благотворительности» вошел в категорию B+, «Передовая практика».

В 2023 году вложения Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в благотворительность и реализацию социальных программ составили около 3,4 миллиарда рублей. Стабильно высокий уровень социальных инвестиций отражает главный приоритет Группы ММК – быть социально ответственной и устойчиво развивающейся компанией, вносящей весомый вклад в развитие территорий присутствия.

Форум Доноров является одним из партнеров Национальной премии «Наш вклад» – первой в России премии, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей и реализацию задач национальных проектов. Все участники конкурса имеют приоритетное право на участие в Национальной премии «Наш вклад» и могут претендовать на присвоение статуса «Партнер национальных проектов России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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