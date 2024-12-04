Южноуральские аграрии в десятки раз увеличили экспорт ржи и семечек

Челябинская таможня фиксирует рост агроэкспорта в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, с начала года весовой объем экспорта сельскохозяйственной продукции из региона вырос на 21%.

Наиболее востребованными товарами по-прежнему остаются злаки и их зерна, пшеница и произведенная из нее мука, масло подсолнечное и макаронные изделия. Продукты данных категорий направляются как в страны ближнего зарубежья, так и на дальние рынки.

В текущем году южноуральские предприниматели нарастили мощности и расширили географию поставок семян подсолнечника. Объемы их вывоза выросли в 43 раза. Рожь также пользуется особым интересом за рубежом – в этом году ее экспорт увеличился в 32 раза. Также в этом году наблюдается восьмикратный рост весового объема вывоза зерна злаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube