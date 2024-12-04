Из-за неработающего светофора на одной из главных магистралей Челябинска скопилась гигантская пробка

Челябинцы оказались не готовы к отключению светофора на пересечении Свердловского проспекта и улицы Куйбышева.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», плотная автомобильная пробка скопилась на Свердловском тракте и переходящем в него Свердловском проспекте сегодня, 4 декабря, в первой половине дня.
Светофорный объект планировалось отключить сегодня в 9:00 на время проведения ремонта. Однако, по словам очевидцев, альтернативных мер по регулированию транспортного потока на дороге с достаточно интенсивным движением (это одна из основных магистралей, соединяющих Металлургический район Челябинска со всем остальным городом) принимать не стали.
В итоге автомобилисты оказались предоставлены сами себе. Начала скапливаться пробка, особенно плотная по направлению движения к Комсомольскому проспекту.
Добавило неприятностей произошедшее практически в самом центре дорожной развязки ДТП.
В настоящее время автомобильная пробка постепенно рассасывается. Однако движение на значительном отрезке дороги все еще достаточно затруднено.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»