Из-за неработающего светофора на одной из главных магистралей Челябинска скопилась гигантская пробка

Челябинцы оказались не готовы к отключению светофора на пересечении Свердловского проспекта и улицы Куйбышева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плотная автомобильная пробка скопилась на Свердловском тракте и переходящем в него Свердловском проспекте сегодня, 4 декабря, в первой половине дня.

Светофорный объект планировалось отключить сегодня в 9:00 на время проведения ремонта. Однако, по словам очевидцев, альтернативных мер по регулированию транспортного потока на дороге с достаточно интенсивным движением (это одна из основных магистралей, соединяющих Металлургический район Челябинска со всем остальным городом) принимать не стали.

В итоге автомобилисты оказались предоставлены сами себе. Начала скапливаться пробка, особенно плотная по направлению движения к Комсомольскому проспекту.

Добавило неприятностей произошедшее практически в самом центре дорожной развязки ДТП.

В настоящее время автомобильная пробка постепенно рассасывается. Однако движение на значительном отрезке дороги все еще достаточно затруднено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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