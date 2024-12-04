В Коркино на ребенка рухнул потолок дома

Ребенок пострадал при обрушении штукатурки в доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Коркинского муниципального округа, инцидент произошел сегодня, 4 декабря, утром в частном секторе Коркино.

В 8:55 на линию единой дежурно-диспетчерской службы округа позвонил житель одного из домов по улице Ермака и сообщил об обрушении потолка в доме, где находился ребенок.

На место были направлены экстренные службы, а также комиссия для оценки ситуации. «Зафиксировано обрушение части штукатурки площадью 0,2 квадратного метра», – уточнили представители муниципальных властей.

Всех находившихся в момент ЧП дома осмотрели сотрудники скорой помощи. По оценке медиков, они находятся в удовлетворительном физическом состоянии. Однако ребенка, на которого, по словам отца, упал кусок штукатурки, решили направить для дополнительного обследования в областную больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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