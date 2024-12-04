В ноябре в Челябинскую область завезли больше 500 тонн мандаринов

Больше 600 тонн цитрусовых завезли на Южный Урал за месяц.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в ноябре текущего года 621,5 тонны мандаринов, помело и лимонов были разрешены к ввозу и реализации на территории Челябинской области после прохождения фитосанитарного контроля и лабораторных исследований.
Так, на складах временного хранения в Челябинске проинспектировано 359 тонны фруктов: 256,5 тонны мандаринов из Ирана и Китая, 4,8 тонны лимонов из Узбекистана и Таджикистана, 97,7 тонны помело из Китая.
Кроме того, на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном на российско-казахстанском участке границы проконтролировано и допущено к ввозу еще 262,5 тонны китайских фруктов, ввезенных из Казахстана: 258 тонны мандаринов, 1,2 тонны апельсинов, 3,4 тонны помело.
Ввоз еще 145,4 тонны фруктов китайского происхождения, следовавших из Казахстана, из-за нарушения Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, был запрещен.
Не прошли фитосанитарный контроль Россельхознадзора и возвращены на сопредельную территорию 135,4 тонны мандаринов, 8 тонн апельсинов, 2 тонны помело.
В отношении перевозчиков-нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях.
Челябинск, Виктор Елисеев
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