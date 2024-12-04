Число южноуральцев, посещающих психологов онлайн выросло почти вдвое

Эксперты выяснили, кто из южноуральцев чаще обращается к онлайн-психологам.

В 2024 году южноуральцы стали заходить на онлайн-сервисы по подбору психологов на 72% чаще. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный трафик на десятки тематических ресурсов.

В текущем году самым популярным онлайн-сервисом психотерапии у челябинцев стала площадка «Ясно», объем переданных данных которой увеличился в 2,2 раза. Следом – Zigmund.Online с ростом на 86%. На третьем месте Alter, чья востребованность выросла на 83%.

Чаще других онлайн-психотерапией интересуются жители Челябинской области от 25 до 34 лет, на них приходится 38% трафика, чуть меньше среди пациентов психологов людей активного делового возраста 35-44 лет (35% от общего объема). Наименее всего профильные специалисты востребованы у людей старше 55 лет.

Больше половины пользователей сервисов по подбору психологов – женщины. На жительниц Южного Урала приходится 63% интернет-трафика подобных ресурсов. Поиском психологов занимаются в основном дамы 25-34 лет – в этой возрастной категории женщин, интересующихся онлайн-психологией, на 61% больше, чем мужчин.

Челябинцев врачеватели душ интересуют чаще всего в возрасте 35-44 лет – эта возрастная категория дает 15% всего «мужского» трафика на подобные ресурсы.

Поиском психологов жители Челябинской области начали заниматься в июле, тогда как октябрь в этом году стал пиковым месяцем по интересу к соответствующим сервисам. Чаще всего сессии психотерапии проводят по средам, а в выходные, напротив, на тематические сайты почти не заходят.

Челябинск, Виктор Елисеев

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