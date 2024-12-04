Южноуральцы принесли в банки больше пяти тонн монет

В банки Челябинской области сдали монеты на 5,6 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, за время осенней акции «Монетная неделя» жители региона отнесли в банки на обмен 5,5 тонны мелочи. Общая сумма монет составила 5,6 миллиона рублей. Теперь эти деньги вернулись в оборот.

Чаще всего южноуральцы доставали из копилок монеты номиналом 10 рублей: их сдали 451 тысячу штук, 1 рубль – 235 тысячи штук, 10 копеек – 205 тысячи штук. Также жители области обменяли монеты номиналом 2 рубля в количестве 131 тысячи штук и 5 рублей – 116 тысяч штук. Реже приносили монеты мелких номиналов.

«При помощи акций по обмену монет на банкноты мы напоминаем о том, что металлические деньги должны работать, а не скапливаться дома. Разменная монета необходима в торговых точках и общественном транспорте. Кроме того, возвращение монет в оборот помогает сократить затраты на их чеканку и транспортировку», – комментирует управляющий отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Всероссийская акция прошла с 7 по 20 октября этого года. Жители региона могли принести в офисы банков-участников монеты, обменять их на купюры или зачислить на счет без комиссии. В Челябинской области «Монетная неделя» прошла в шестой раз. Впервые мелочь принимали не только кредитные организации, но и магазины одной из крупных торговых сетей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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