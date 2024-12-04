В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

Челябинских автомобилистов предупредили об отключении светофоров четырех перекрестках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сложности ждут автолюбителей на северо-западе, в центре и Ленинском районе областного центра.

С 10:00 до 14:00 четверга, 5 декабря, светофор будет отключен на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королева.

С 9:00 до окончания работ светофорные объект не будут работать на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова, а также в районе остановки «Озеро Смолино» по улице Новороссийской.

С 9:30 до окончания работ отключат светофор в районе ледового дворца «Уральская молния» по улице Труда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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