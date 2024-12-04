Хозяев одного из ресторанов Челябинска задержали подозрению в обналичивании средств

Владельцев челябинского «Гриль Хауса» задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о задержании владельца, его супруги – директора ресторана «Гриль Хаус» и их дочери стало известно после обыска, прошедшего в расположенном на северо-западе заведении сегодня, 4 декабря.

Сегодня же суд рассмотрел вопрос об избрании всем троим меры пресечения.

По версии следствия, предприниматели создали организованную преступную группу для оказания финансовых услуг. Они специализировались на обналичивании средств и переводах за рубеж.

Доход семьи бизнесменов от незаконной деятельности составил почти 300 миллионов рублей.

Женщин задержали сегодня в Челябинске. Главу семьи силовики остановили в Курганской области, когда он, по их утверждению, направлялся в Казахстан. Хотя сам южноуралец отрицает, что ехал в соседнюю республику.

В итоге мужчину суд отправил на два месяца в СИЗО. Его супруга проведет это время под домашним арестом. Дочь нелегальных банкиров суд оставил на свободе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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