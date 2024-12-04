Суд постановил забрать землю у компании челябинского депутата

Компанию депутата Челябинской городской Думы Виталия Рыльских обязали вернуть муниципалитету земельный участок на перекрестке улиц Чичерина и Университетская набережная и выплатить в бюджет 35,4 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) к ООО «Заповедник», учредителем которого является Рыльских.

Компания получила участок в аренду, возвела там некапитальные строения, обозначив как торгово-развлекательный комплекс, получила разрешения на ввод в эксплуатацию и выкупила эту землю за 20% от кадастровой стоимости (23,5 млн рублей).

Несколько лет назад территорию разделили пополам и продали один из участков площадью почти 18 тыс кв метров за 59 млн рублей. Затем эту землю перепродали еще раз, и сейчас на ней возводят жилой дом. Вторая часть земли, тоже площадью 18 тыс квадратов, осталась за «Заповедником».

В марте текущего года прокуратура потребовала признать договор купли-продажи участка ничтожным и изъять его у ООО «Заповедник».

Согласно документам суда, ранее компания арендовала этот земельный участок у КУИЗО, после чего возвела там некапитальные строения под видом торгово-развлекательного комплекса, получила разрешения на ввод в эксплуатацию. После этого «Заповедник» выкупил землю за 23,5 млн руб. ( за 20% от кадастровой стоимости). В 2020 году компания разделила территорию на две части площадью 17,8 тыс. кв. м каждая. Один из этих участков был продан трем предпринимателям за 59 млн руб. Они впоследствии перепродали его застройщику «Элси», который сейчас возводит там многоквартирные дома. Право владения участком осталось за ним. Второй же частью земли все еще владел «Заповедник».

Суд требования удовлетворил.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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