5 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

05.12.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Соревнованияйпо плаванию «Юность России» (бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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10:00, 11:00 Челябинск – Виртуальная экскурсия «Прогулки по Эрмитажу» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
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11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» для учащихся (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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12:00 Челябинск – Паблик-ток «Хочу быть спикером» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Публичные слушания по проекту изменений в Устав города, а затем – по проекту бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годы (администрация Центрального района, ул. Коммуны, 87)
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14:00 Челябинск – Круглый стол «Другие», посвященный Международному дню инвалидов (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30, каб. 801)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: киберспортинвый турнир по NBA 2K25 (киберспортивный клуб Game spot, пр. Героя России Е.Н. Родионова, 11)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс по интеллектуальным играм от Сергея Абрамова (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107) (по записи)
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