Время пошло: южноуральцам дали неделю на то, чтобы задать вопрос губернатору

Стартовал прием вопросов на «Прямую линию» с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, «Прямая линия» с главой региона Алексеем Текслером пройдет 11 декабря.

В настоящее время стартовал прием вопросов. Задать их можно по телефону горячей линии 8-800-500-74-50, а также на сайте спроситекслера.рф.

Трансляцию общения первого лица Южного Урала с жителями области планируется начать 11 декабря в 12:00 на официальных страницах губернатора и правительства Челябинской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Год назад прямая линия губернатора лилась 3,5 часа. За неделю на нее поступили 7 тысяч 552 обращения от южноуральцев. В 2022 году вопросов было более 6 тысяч 300.

Челябинск, Виктор Елисеев

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