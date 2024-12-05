Миасец отдал аферистам 700 тысяч рублей после сообщения «от Госуслуг»

Житель Миасса перевел мошенникам более 700 тысяч рублей, получив СМС от имени портала Госуслуг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части городского отдела полиции 21-летний молодой человек рассказал, что на его телефон пришло СМС об изменении пароля на Госуслугах.

Когда он позвонил на один из указанных номеров, якобы представитель портала заявил ему, что неизвестные могут оформить кредит на имя южноуральца.

Далее последовало удаленное общение с целым рядом «специалистов», которые убедили молодого человека в том, что для предотвращения мошеннических действий ему необходимо самому оформить кредиты. Для достоверности, аферисты предоставили поддельные документы государственной организации с печатью.

Поверив мошенникам, миасец под их руководством обратился в банк и оформил кредитное обязательство на 702 тысячи рублей. Полученные деньги он перевел через банкомат на указанные счета.

На этом мошенники не остановились и убедили, что нужно перевести еще больше денег. Так как кредиты молодому человеку не одобряли, он обратился к родственникам. Но тем удалось уговорить его обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции напоминают, что в любой ситуации следует сохранять бдительность и не забывать о последствиях утраты персональных данных. «Стоит насторожиться если с вами говорят о деньгах или ваших личных данных. Если вам предлагают перевести деньги на «безопасный» счет – это повод прервать беседу и самостоятельно обратиться в банк», – предупреждают в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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