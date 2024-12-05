На российско-казахстанской границе в Челябинской области развернули больше 40 тонн винограда, зараженного опасным вредителем

Из Таджикистана и Узбекистана в Челябинскую область пытались ввезти ягоды и фрукты, зараженные вредителями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в ноябре текущего года специалисты ведомства проконтролировали 689 партий импортной продукции растительного происхождения, досмотрев 13 тысяч тонн плодоовощной продукции, продуктов переработки зерна, а также более 761,3 тысячи срезов цветов.

Грузы поступали на территорию региона из Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Грузии, Туркменистана, а также Ирана, Китая, Вьетнама.

По итогам лабораторных исследований, установлено 8 случаев заражения продукции карантинными объектами: в партии на 188 тысяч свежих срезанных цветов из Китая выявлен западный цветочный трипс, в 41,2 тонны винограда из Таджикистана и Узбекистана обнаружена повилика, в 19,6 тонны яблок из Таджикистана – калифорнийская щитовка.

Согласно карантинным требованиям, зараженный повиликой виноград был запрещен к ввозу; цветы допущены к реализации после проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания; яблоки выпущены в свободное обращение, так как щитовка на плодах не представляет угрозы для человека и растительного мира.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube