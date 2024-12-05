Челябинцы смогут получать услуги в МФЦ без паспорта

В МФЦ Челябинска стало возможным получать услуги без предъявления паспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, в России запущен сервис обслуживания в МФЦ на базе государственной Единой биометрической системы. Первым прием заявителей по биометрии начал флагманский МФЦ Челябинска, расположенный по адресу ул. Труда, 164.

В ближайшие дни этот сервис станет доступным в двух окнах МФЦ. По результатам пилотного тестирования будет принято решение о масштабировании проекта и на другие отделения МФЦ в регионе.

Биометрия станет дополнением к уже существующим способам обслуживания в МФЦ. Каждый южноуралец сможет выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением Единой биометрической системы, заверяют представители ведомства.

Новый способ обслуживания доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию (фото и запись голоса) в Единой биометрической системе. Это можно сделать очно в тысячах банков по всей стране. Ознакомиться с полным перечнем точек регистрации можно на портале Госуслуг, а также на сайте Единой биометрической системы, напомнили в министерстве.

Для обслуживания без паспорта заявителю, ранее зарегистрировавшему биометрию, достаточно предоставить согласие на обработку данных и посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это позволит существенно повысить скорость обслуживания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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