На Южном Урале почти на треть выросла естественная убыль населения

В Челябинской области нарастает тенденция снижения рождаемости и роста смертности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые три квартала текущего года в Челябинской области родились 21 тысяча 943 человека, на 930 меньше, чем в январе-сентябре 2023 года. Эти данные приводит Челябинскстат в докладе «О социально-экономическом положении Челябинской области в январе-октябре 2024 года».

При этом число смертей выросло на 2 тысячи 43 – до 34 тысяч 327. Вместе с тем, число смертей среди детей до 1 года снизилось на 94 до 67 случаев.

Таким образом, естественная убыль населения региона в первые десять месяцев 2024 года увеличилась на 12,3 тысячи человек (+31,6% к аналогичному периоду прошлого года).

Следует также отметить снижение числа новых браков и разводов. Так за три квартала было заключено 17 тысяч 428 браков (-3,5%). Официально расторгли супружество 12 тысяч 172 пары (-4,1%).

Причем в первом полугодии органы официальной статистики фиксировали также снижение количества мигрантов в регионе (данные после июля 2024 года Челябинскстат пока не публиковал).

Так что можно предположить, что и общая численность населения на Южном Урале в 2024 году сокращается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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