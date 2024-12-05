Россияне стали чаще покупать своим питомцам шампанское

В России опережающими темпами растут продажи лакомств для животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам октября 2024 года продажи лакомств для домашних питомцев выросли в годовом выражении на 26,9% в физическом выражении и на 24,9% в деньгах. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные компании маркетинговых исследований «Нильсен».

Так, увеличение спроса на корм для кошек и собак за минувший год составило лишь 7,2% и 6,1% соответственно.

«Растут даже необычные позиции: спрос на пиво для собак Schwanz и шампанское Chateau Dog в сети «Четыре лапы» вырос за год на 12% и 20% соответственно, на Wildberries – на 37% и 51,5%", – отмечают авторы канала.

Не отстают от интернет-ритейла и спецсетей и универсальные торговые сети. Так, в «Магните» продажи лакомств для животных выросли на 13% год к году (за январь-ноябрь 2024-го). В «Пятёрочке» они увеличивались двузначными темпами, став самой быстрорастущей категорией в сегменте товаров для питомцев.

При этом количество товарных позиций на полках магазинов выросло за год на 26,9% год к году (год назад рост составлял 3,9%).

В то же время в других категориях товаров для животных ассортимент рос максимум на 6,1%, а у наполнителей для туалетов – и вовсе снизился на 1,6%.

Среди причин столь впечатляющей динамики отличается незначительный размер категории и уход с рынка западных игроков, что позволило занять эту нишу отечественным производителям – это они сейчас и делают.

Кроме того, животные все чаще воспринимаются в качестве членов семьи. И хозяева считают нужным побаловать своих питомцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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