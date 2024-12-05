На главную площадь Челябинска завезли лед для зимнего городка

В Челябинске началась новая стадия возведения главного ледового городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, обустройство ледового городка на площади Революции продолжается. Сегодня привезли первую партию льда.

Напомним, темой для ледяного оформления горожане выбрали в этом году «Остров сокровищ». Перед подрядчиком поставлена задача создать на главной площади Челябинска джунгли, замерзший водопад, лабиринты «Деревня туземцев», «Сафари», «Три кита», шесть горок, одна из которых будет выполнена в форме корабля, а также героев одноименного советского мультфильма, туземцев и морское чудовище.

Ледяные вариации на тему всемирно известного романа Роберта Льюиса Стивенсона обойдутся городскому бюджету в этом году в 19,4 миллиона рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2022 году (тогда за оформление отдали 10 миллионов рублей), и в полтора раза дороже прошлогоднего городка (15 миллионов рублей).

Работа должна быть завершена к 26 декабря. Кроме того, подрядчик будет обслуживать городок до 20 февраля 2025 года, а потом до 1 мaртa демонтирует все конструкции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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