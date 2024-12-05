В студенческом общежитии в Челябинске толпа подростков избила охранника

В общежитии челябинского вуза толпа студентов набросилась на охранника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в общежитии, расположенном в доме №83 на улице Энгельса в Центральном районе Челябинска. Происходящее снимали на видео.

На ролике видно, как группа молодых людей подходит к охраннику. Один из них толкает мужчину со спины, после чего его валят на пол и начинают пинать и бить руками. В избиении принимали участие три человека. Через какое-то время к дерущимся подбегает еще один юноша и пытается успокоить избивающих охранника молодых людей.

По информации опубликовавшего видео «Агентства чрезвычайных новостей», избитому сотруднику 40 лет. В полицию он обращаться не стал. Однако после публикации видео правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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