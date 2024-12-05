Южноуральцы стараются не зависать надолго на видеоконференциях

Челябинцам достаточно получаса для решения деловых вопросов по видеосвязи.

Южноуральцы стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций. Этой осенью трафик тематических приложений вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом жители региона не злоупотребляют видеосозвонами – среднее время встречи составляет всего 31 минуту. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-коммуникаций «Контур.Толк» на основе обезличенных данных пользователей.

Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска – пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для встреч – 11:00, а в Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю.

Наибольшее количество гигабайт челябинцы тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошли сервисы «Яндекса» («Яндекс Телемост» и Pruffme, недавно приобретенный компанией), «Контур.Толк» и SaluteJazz.

По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами стали «Яндекс Телемост» (прирост на 120% к показателям сентября-ноября 2023 года), «Контур.Толк» (+88%), а также Pruffme (+78%).

Каждый третий пользователь приложений для видеоконференций в регионе (36%) – абонент от 35 до 44 лет. 31% – пользователи от 25 до 34 лет.

В пятерку регионов-лидеров по количеству проведенного времени в сервисах онлайн-встреч с начала делового сезона вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область.

По данным «Контур.Толка», в целом по России в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объемом вводимой недвижимости – продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками.

При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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