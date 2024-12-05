«Трактор» вновь одерживает победу в уральском дерби

Челябинский «Трактор» на домашней арене .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с самого начала матча челябинцы пошли в атаку. Но несколько попыток прорваться к воротам соперников остались без результата.

Ближе к середине первого периода активизировались екатеринбуржцы. На 8-й минуте встречи гости проверили Зака Фукале на прочность. А на 9-й Сергей Зборовский сделал длинную передачу, Брукс Мэйсек, получив шайбу, стартанул от синей линии и, оказавшись у ворот челябинцев, броском с неудобной руки открывает счет – 1:0, гости впереди.

Лишь на последней минуте «черно-белым» удалось сравнять счет. Михаил Котляревский по центру ворвался в зону «Автомобилиста», скинул шайбу Максиму Шабанову, но не смог форвард «Трактора» обыграть голкипера екатеринбуржцев. Зато Котляревский, оказавшийся слева от ворот, с разворота в одно касание отправил шайбу куда нужно – 1:1.

Во второй двадцатиминутке хозяева продолжили забивать. На 34-й минуте гости остались в меньшинстве. И уже через два десятка секунд Стивен Кэмпфер набросил от синей линии на пятак, Александр Кадейкин пытался подправить, но замешкался и в итоге отправил шайбу Дилану Сикуре, а тому уже ничего не оставалось, как отправить ее в открытый ближний угол ворот – голкипер «Автомобилиста» к тому времени уже практически лежал на льду. 2:1, «Трактор» выходит вперед. Все оставшееся время периода «черно-белые» владели инициативой, но результативных атак не было.

Зато на 45-й минуте Никита Тертышный прошел по флангу через всю площадку, вышел на пятак, но попал во вратаря, зато оказавшийся здесь же Александр Кадейкин добил шайбу в ворота – 3:1.

К концу третьего периода гости начали заметно торопиться. На 58-й минуте голкипер «Автомобилиста» покидает ворота, освобождая место шестому полевому игроку. Но не помогает и это – 3:1, уверенная победа «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube