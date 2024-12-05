«Металлург» одерживает третью победу подряд

Магнитогорский «Металлург» в Тольятти громит «Ладу» – 4:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы завладели инициативой с первых минут встречи, хотя и не слишком торопились.

На 6-й минуте гости убежали в контратаку 2Х1. Денис Зернов отдал пас налево Роману Канцерову, и тот хладнокровно отправил шайбу в ворота «Лады» – 1:0.

Следующую шайбу болельщики увидели лишь во втором периоде. На 41-й минуте тольяттинцы остались в меньшинстве. Гости спокойно расставились в зоне соперников, и в начале 42-й минуты встречи Люк Джонсон практически от синей линии зарядил по воротам – 2:0, «Магнитка» увеличивает отрыв.

На 51-й минуте Роман Канцеров получает шайбу от Робина Пресса, выдерживает паузу и отправляет в ворота тольяттинского клуба третью шайбу – 3:0. А на 59-й минуте в ворота хозяев назначают буллит, и Роман Канцеров оформляет хет-трик – 4:0.

Уверенная победа «Магнитки», продляющей победную серию до трех матчей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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