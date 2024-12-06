6 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

06.12.2024, пятница

10:00 Челябинск – Соревнования по плаванию «Юность России» (бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: фиджитал футбол («Островок футбола», ул. Труда, 183, 5-й этаж)

11:30 Челябинск – Беседа с младшими школьники «Книга сквозь время» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – V Региональный слет экологических волонтеров Южного Урала (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

17:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: фиджитал дзюдо (УралГУФК, ул. Орджоникидзе, 1)

18:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: киберспортинвый турнир по UFC 5 (киберспортивный клуб Game spot, пр. Героя России Е.Н. Родионова, 11)

18:00 Челябинск – Отчетный концерт ансамбля народной и казачьей песни «Рябинушка» (ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2а)

18:00 Челябинск – Музыкальная гостиная в клубе «Лира»: сольный концерт Н. Садчиковой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

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