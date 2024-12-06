В Челябинске сгорел известный магазин

Известный в Челябинске магазин детских колясок полностью уничтожен огнем.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 6 декабря, на северо-западе областного центра – на улице Молдавской.
По прибытии на место пожарные установили, что горит кровля и помещение внутри здания магазина «Мир колясок». Пламя охватило площадь в 300 квадратных метров.
На тушении пожара были задействованы 29 человек и 7 единиц техники.
Пострадавших нет. Однако весь товар, по словам владельца, уничтожен.
Для установления причины ЧП на место направлена испытательная пожарная лаборатория.
Челябинск, Виктор Елисеев
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